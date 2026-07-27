Medencébe esett egy hároméves gyermek, mentőhelikopterrel vitték kórházba az újraélesztése után

Medencébe esett egy három év körüli gyermek az egyik kempingben. A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE a közösségi oldalán azt írta, hogy a gyermek édesapja már a mentők kiérkezése előtt megkezdte a pici alapfokú újraélesztését, amiben később a légimentőkkel együtt ők is segédkeztek.

A gyermeket mentőhelikopterrel, stabil állapotban szállították kórházba. Az elmúlt héten strandi vízimentőink 269 könnyű sérültet láttak el a partokon, részt vettek több súlyos sérült ellátásában, és hét embert mentettek ki a vízből.