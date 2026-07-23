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Belföld

Vidéki Prókátor: Nem bánom, hogy a Fidesz liberális ellenállást hirdetve visszatér a normalitáshoz, de egy elnézéskérés azért jólesne

admin Ürmös Dániel
2026. 07. 23. 11:37
Erős kritikát fogalmazott meg a Fidesszel szemben Fülöp Botond, alias Vidéki Prókátor, aki azt is elárulta, mit hiányol az ellenzékbe került egykori kormánypárttól.

Reagált az elmúlt napok Fidesz körüli fejleményeire a Vidéki Prókátor, aki nem bánja a Fidesz által meghirdetett liberális ellenállást, és hogy a párt látszólag visszatérne a normalitáshoz, ám egy beismerés és elnézéskérés jólesne neki Orbánék részéről – írja Facebookon megosztott bejegyzésében.

Bóka János bemegy az ATV-be és mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hitet tesz a liberális demokrácia eszméje és a kulturált politikai párbeszéd fontossága mellett. Orbán Viktor az egykori liberális pártot, az SZDSZ-t dícséri meg nyilvánosan. Valamelyik másik emberük (talán a jelentéktelenségbe elbújva túlélés nagymestere, Németh Zsolt) meg arról beszél, hogy a Fidesz a jövőben nem tűnhet oroszpártinak és meg kell kezdeni a magyar gazdaság Oroszországtól való függetlenedését

– foglalja össze az elmúlt napok eseményeit a nemrég Magyar Pétert is meglátogató Fülöp Botond ügyvéd.

Elmondása szerint nem ismer rá a Fideszre, mert a korábbi kormánypárt hatalmi pozícióból még egész máshogy beszélt, nagyjából így:

  • a viták ideje lejárt,
  • a demokrácia lehet illiberális is,
  • a jövő az olyan országoké, mint Oroszország, Törökország és a türk államok,
  • a fékek és ellensúlyok rendszere egy idejétmúlt hülyeség, és a demokratikus akaratkinyilvánítás eredményeképpen létrejött kormányt nem lehet akadályozni,
  • a fideszes igazságügyi miniszter szerint a jogállamiságnak nincs definíciója,

a kormánypárt pedig „az illiberális rendszeren alapuló hatalma fenntartása érdekében lemondott az országnak járó ezermilliárdokról”.

Fülöp a maga részéről egyáltalán nem bánja, hogy „a mélységesen erkölcstelen és – a lopást leszámítva – totálisan sikertelen illiberális kísérlet kudarca után” a Fidesz kénytelen-kelletlen visszatér a normalitáshoz, miközben liberális ellenállást hirdet, azonban egy dologban hiányérzete van.

Azért legalább egy »Tévedtünk, belátjuk, nektek volt igazatok, elnézést kérünk!« jólesne. Sőt: az elmúlt 16 év után ez lenne a minimum. Még ha az elkövetett nemzetellenes bűnök – köztük a köztörvényes bűncselekmények – alól persze ez sem szolgálna felmentésül

– zárul a bejegyzés.

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