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Magyar az energiamix fogalmát magyarázta Juhász Hajnalkának

Magyar Péter
Bruzák Noémi / MTI
24.hu
2026. 07. 21. 10:41
Magyar Péter
Bruzák Noémi / MTI

Ha elmegy más országokba, vannak naperőművek és szélerőművek, de a kiindulópont és maga hazudik a saját választóinak – jelentette ki a kormányfő, majd Juhász kiment a teremből, így a kormányfő a többieknek magyarázott.

Kijelentette, a fideszes és KDNP-s képviselők pontosan tudják, hogy miért a közlekedésre és a megújuló energiára kell fordítani az uniós támogatásokat, ebből nem lehet kimaradni, mert ez az ország fejlődésének kulcsa.

Elindítunk egy több tízezres bérlakásépítési programot is az uniós támogatásokból.

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