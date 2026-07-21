Magyar az energiamix fogalmát magyarázta Juhász Hajnalkának

Ha elmegy más országokba, vannak naperőművek és szélerőművek, de a kiindulópont és maga hazudik a saját választóinak – jelentette ki a kormányfő, majd Juhász kiment a teremből, így a kormányfő a többieknek magyarázott.

Kijelentette, a fideszes és KDNP-s képviselők pontosan tudják, hogy miért a közlekedésre és a megújuló energiára kell fordítani az uniós támogatásokat, ebből nem lehet kimaradni, mert ez az ország fejlődésének kulcsa.