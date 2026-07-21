Magyar a nándorfehérvári csatával vont párhuzamot

Magyar Péter előbb megköszönte Forsthoffer Ágnes szavait, majd maga is belekezdett a napirend előtti felszólalásába, azt azonban nem hagyta ki, hogy odaszóljon a késve érkező Fidesz-frakció tagjainak.

A miniszterelnök megemlékezett a nándorfehérvári csata 570 éves évfordulójáról, az összecsapást csodaként jellemezte.