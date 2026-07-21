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A következő élő közvetítés része Összefogást kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes

Magyar a nándorfehérvári csatával vont párhuzamot

Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben
24.hu
2026. 07. 21. 09:20
Magyar Péter
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben

Magyar Péter előbb megköszönte Forsthoffer Ágnes szavait, majd maga is belekezdett a napirend előtti felszólalásába, azt azonban nem hagyta ki, hogy odaszóljon a késve érkező Fidesz-frakció tagjainak.

A miniszterelnök megemlékezett a nándorfehérvári csata 570 éves évfordulójáról, az összecsapást csodaként jellemezte.

A magyarok kitartottak akkor is, amikor az ostromlók ágyúi rést ütöttek a falakon. (…) Ez a szolgálat ereje. (…) Egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben is a helyükön maradnak.

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