Magyar a nándorfehérvári csatával vont párhuzamot

Magyar Péter előbb megköszönte Forsthoffer Ágnes szavait, majd maga is belekezdett a napirend előtti felszólalásába, azt azonban nem hagyta ki, hogy odaszóljon a késve érkező Fidesz-frakció tagjainak.
A miniszterelnök megemlékezett a nándorfehérvári csata 570 éves évfordulójáról, az összecsapást csodaként jellemezte.
A magyarok kitartottak akkor is, amikor az ostromlók ágyúi rést ütöttek a falakon. (…) Ez a szolgálat ereje. (…) Egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben is a helyükön maradnak.