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Belföld

Hegyi Zsolt: Hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszentmihály állomáson

admin Vaskor Máté
2026. 07. 19. 10:22

Vasárnap hajnalban valaki felmászott az állomáson tartózkodó tehervonat egyik vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszentmihály állomáson.

Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felsővezetéket feszültségmentesítették. Az illető végül lemászott a vagonról, és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta.

Személyi sérülés ezúttal nem történt.

Ez az eset ismét bebizonyította, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a vasúti üzemi területek veszélyeire. Ezek nem nyilvános terek, hanem veszélyes üzemek, ahol a folyamatos vonatforgalom és a 25 kilovoltos felsővezeték miatt egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel járhat. A vonat tetejére mászás: életveszély

– fogalmazott.

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