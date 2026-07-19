Hegyi Zsolt: Hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszentmihály állomáson

Vasárnap hajnalban valaki felmászott az állomáson tartózkodó tehervonat egyik vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia Rákosszentmihály állomáson.

Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felsővezetéket feszültségmentesítették. Az illető végül lemászott a vagonról, és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta.

Személyi sérülés ezúttal nem történt.

Ez az eset ismét bebizonyította, hogy nem lehet elégszer felhívni a figyelmet a vasúti üzemi területek veszélyeire. Ezek nem nyilvános terek, hanem veszélyes üzemek, ahol a folyamatos vonatforgalom és a 25 kilovoltos felsővezeték miatt egyetlen rossz döntés is végzetes következményekkel járhat. A vonat tetejére mászás: életveszély

– fogalmazott.