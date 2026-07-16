Egy évvel kitolható lesz a garancia, ha megjavíttatjuk, ami elromlott

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a javításhoz való jog uniós szabályait átültető rendelettervezetet. A cél az, hogy a fogyasztóknak ne kelljen új terméket vásárolniuk, ha a régi még javítható – olvasható a kormány közleményében.

A tervezet egyik legfontosabb változtatása, hogy ha a hibás terméket kicserélés helyett megjavítják, a kellékszavatossági igény kétéves elévülési ideje egyszer 12 hónappal meghosszabbodik. A vállalkozásnak a javítás előtt arról is tájékoztatnia kellene a vásárlót, hogy választhat a kijavítás és a csere között.

A kormány közleménye ezt a jótállási idő meghosszabbításaként írja le, a közzétett normaszöveg azonban kifejezetten a kellékszavatossági igény elévüléséről rendelkezik.

A gyártóknak a szavatossági idő lejárta után is biztosítaniuk kellene a javítás lehetőségét, ez azonban nem minden árura vonatkozna. A kötelezettség csak azokra a termékekre terjedne ki, amelyekre az uniós szabályok javíthatósági követelményeket állapítanak meg. Ezek pontos körét külön miniszteri rendelet sorolná fel.

A javítás ebben az esetben nem feltétlenül lenne ingyenes: a gyártó díjmentesen vagy „észszerű díj” ellenében végezhetné el. Ha a javítás lehetetlen, felújított terméket ajánlhatna fel a fogyasztónak.

A gyártóknak észszerű áron kellene hozzáférhetővé tenniük a pótalkatrészeket és tartozékokat, honlapjukon pedig fel kellene tüntetniük a javítás irányadó díját. Nem alkalmazhatnának olyan szerződéses feltételt, hardveres vagy szoftveres megoldást, amely indokolatlanul akadályozza a javítást.

A független szervizek eredeti, használt, kompatibilis vagy akár 3D nyomtatással készült alkatrészt is használhatnának, amennyiben az megfelel a termékbiztonsági előírásoknak. A gyártó pusztán azért sem tagadhatná meg a kötelező javítást, mert a készüléket korábban független szervizben javították.

Bevezetnék az egységes európai javítási adatlapot is, amelyen egyebek mellett fel kellene tüntetni a hiba jellegét, a javítás árát vagy maximális díját, várható időtartamát és a kapcsolódó költségeket. Az adatlap használata önkéntes lenne, kiállításáért nem kérhetnének pénzt, a hiba feltárásához szükséges diagnosztikáért azonban előzetes tájékoztatás mellett felszámíthatnának díjat.

Az Európai Bizottság online felületet is létrehozna, amelyen javítószolgálatokra, felújított termékek kereskedőire és közösségi javítóműhelyekre lehet majd keresni. Ennek magyar része a tervezet szerint 2027. július 31-én indulna el.

A rendelettervezetet július 18-ig lehet véleményezni. A kormány közleménye július végi hatálybalépést említ, a közzétett normaszövegben ugyanakkor a legtöbb rendelkezésnél 2026. augusztus 31. szerepel.