Toroczkai személyes érintettsége okán emelkedett szóra, majd rövid úton vitába keveredett Forsthoffer Ágnessel. A házelnök azt kérte a Mi Hazánk elnökétől, hogy mondja el a személyes érintettsége okát, de Toroczkai a tamburás gyerekekről kezdett beszélni, így Forsthoffer elvette tőle a szót.
A következő élő közvetítés része „Nagy nap ez a mai, ön mától szabad ember” – Magyar Péter a felszólalása közben tudta meg Gulyás lemondását – élő
Forsthoffer Ágnes elvette a szót Toroczkaitól
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
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