Forsthoffer Ágnes elvette a szót Toroczkaitól

Toroczkai személyes érintettsége okán emelkedett szóra, majd rövid úton vitába keveredett Forsthoffer Ágnessel. A házelnök azt kérte a Mi Hazánk elnökétől, hogy mondja el a személyes érintettsége okát, de Toroczkai a tamburás gyerekekről kezdett beszélni, így Forsthoffer elvette tőle a szót.