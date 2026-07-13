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Forsthoffer Ágnes elvette a szót Toroczkaitól

Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
admin Rugli Tamás
2026. 07. 13. 14:41
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.

Toroczkai személyes érintettsége okán emelkedett szóra, majd rövid úton vitába keveredett Forsthoffer Ágnessel. A házelnök azt kérte a Mi Hazánk elnökétől, hogy mondja el a személyes érintettsége okát, de Toroczkai a tamburás gyerekekről kezdett beszélni, így Forsthoffer elvette tőle a szót.

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