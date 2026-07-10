Orosz kémeket foghattak a szerb-magyar határon, augusztusig előzetesben lesznek

Két férfi előzetes letartóztatását rendelte el a szabadkai felsőbíróság – közölte a testület a Szabad Európa balkáni szerkesztőségével. A két feltételezett orosz ügynököt, a hírek szerint a szerb–magyar határon fogták el. Az MTI belgrádi tudósítójának beszámolója szerint a B. D. és D. S. monogrammal azonosított férfiakat még június 12-én vették őrizetbe.

Először egy hónapra rendelték el az előzetes letartóztatásukat, amelyet júliusban újabb egy hónappal meghosszabbítottak, így augusztus 10-éig maradnak fogva.

A bíróság az eljárás részleteiről nem adott további tájékoztatást. A Szabad Európa megkeresésére sem a szerb rendőrség, sem a nyomozást vezető szabadkai főügyészség nem válaszolt. A német rendőrség és az Europol sem erősítette meg az értesüléseket.

A Bild kedden arról írt, hogy a szerb–magyar határon elfogott két férfi orosz ügynök lehet, és a lap értesülése szerint

egy németországi hadiipari létesítmény ellen készülhetett merényletre, a poggyászukban pedig robbanóanyagot találtak.

A feltételezett célpontot nem nevezték meg. A Bild értesülései szerint a nyomozók abból indulnak ki, hogy olyan üzem vagy más létesítmény ellen terveztek szabotázsakciót, amely Ukrajnának szánt fegyvereket gyárt vagy szállít.

A német belügyminiszter a múlt hónap közepén arról számolt be, hogy a hatóságok meghiúsítottak egy robbantásos merényletet Németországban, részleteket azonban akkor sem közölt.