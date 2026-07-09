HVG: Ötször kapott TEK-védelmet külföldön a legfőbb ügyész, külön megállapodások alapján

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész öt alkalommal kapott TEK-védelmet hivatalos külföldi útjai során, annak ellenére, hogy a személyvédelem jogszabály szerint főszabályként csak Magyarország területére terjed ki – írja a HVG.

A Terrorelhárítási Központ a lapnak megerősítette, hogy a legfőbb ügyész személyi védelme folyamatos, ugyanakkor a külföldi utak biztosítására minden esetben külön eljárás keretében került sor. A TEK veszélyeztetettségi elemzése alapján a belügyminiszter egyedi engedéllyel terjeszthette ki a védelmet külföldre. A HVG szerint ugyanakkor kérdéses lehet, hogy ilyen módon jogszerűen bővíthető-e egy kormányrendelet hatálya.

Ki fizette a költségeket?

A külföldi biztosítás költségeit nem a TEK költségvetése fedezte, hanem a Legfőbb Ügyészség. A két intézmény közötti együttműködési megállapodások alapján az öt út TEK-es biztosítása összesen közel 2,5 millió forintba került. A legnagyobb tételt a hágai munkalátogatás jelentette, ahol a védelem költsége meghaladta a 720 ezer forintot.

A külföldi utak között szerepelt szófiai, prágai–brnói, trieri és hágai hivatalos program, köztük kétoldalú legfőbb ügyészi találkozók és uniós szakmai egyeztetések.

A cikk megjegyzi, hogy az új belügyminiszter kinevezése óta nem kötöttek újabb ilyen megállapodást és az ügy hátterében külön hangsúlyt kap a TEK-et érintő úgynevezett „aranykonvoj-ügy”, amelyben a hatóság túlkapásainak gyanúja miatt büntetőeljárás folyik. A nyomozás során a TEK korábbi főigazgatóját, Hajdu Jánost is gyanúsítottként hallgatták ki, miközben az ügyészség felügyeli a vizsgálatot vezető nyomozó ügyészek munkáját.