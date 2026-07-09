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Belföld

Átszakította a kerítést és házfalnak hajtott egy teherautó, miután személykocsival ütközött

Csóti Rebeka / 24.hu
ILLUSZTRÁCIÓ
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 09. 10:23
Csóti Rebeka / 24.hu
ILLUSZTRÁCIÓ
A gáz és a távközlési infrastruktúra is megsérült a balesetben.

Személyautó és teherautó ütközött csütörtökön délelőtt Zalaegerszegen, aminek következtében utóbbi egy házfalnak hajtott.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a Gébárti úton történt ütközés következtében a teherautó átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot, majd házfalnak ütközött. A balesetben egy távközlési oszlop is megrongálódott, a teherautóból pedig hidraulikaolaj folyt az úttestre.

A járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók elkezdték a műszaki mentést, az esethez a gáz- és áramszolgáltató, a távközlési cég szakemberei, valamint statikus is érkezik.

A Gébárti út érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.

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