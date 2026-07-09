Személyautó és teherautó ütközött csütörtökön délelőtt Zalaegerszegen, aminek következtében utóbbi egy házfalnak hajtott.

A katasztrófavédelem közleménye szerint a Gébárti úton történt ütközés következtében a teherautó átszakított egy kerítést, kidöntött egy gázcsonkot, majd házfalnak ütközött. A balesetben egy távközlési oszlop is megrongálódott, a teherautóból pedig hidraulikaolaj folyt az úttestre.

A járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók elkezdték a műszaki mentést, az esethez a gáz- és áramszolgáltató, a távközlési cég szakemberei, valamint statikus is érkezik.

A Gébárti út érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták.