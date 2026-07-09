Tizennégy év fegyházra ítélték az ír kéjgyilkost, aki megölt egy amerikai nőt Budapesten

Bűnösnek mondta ki a Fővárosi Törvényszék csütörtökön azt a 38 éves ír marketingest, aki a vádhatóság szerint 2024. november 4-én a bulinegyedben található budapesti bérelt lakásában egy együtt töltött éjszaka során szex közben megölte a 31 éves amerikai Mackenzie Elizabeth Michalskit. Az elítélt 14 év szabadságvesztést kapott, melyet fegyházban kell letöltenie, és tíz évre ki is utasítják Magyarországról. A szabadságvesztésből feltételesen sem helyezhető szabadlábra, de a 2024 novembere óta előzetes letartóztatásban töltött idejét a büntetésbe beszámítják.

A vádlott bilincsben hallgatta végig az ítélethirdetést.

A bíró az indoklásban részletesen ismertette a bűncselekmény körülményeit.