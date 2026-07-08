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Belföld

Bokszedzés közben összeesett és meghalt egy 16 éves fiú Komáromban

admin Vaskor Máté
2026. 07. 08. 07:03

Thai box edzés közben veszítette az életét egy 16 éves fiú június 30-án Komáromban, írja a Blikk.

Kovács László Dániel unokatestvére a lapnak arról beszélt, még a bemelegítés zajlott, ütötte a zsákot, amikor hirtelen összeesett.

Hárman is próbálták újraéleszteni, a mentő is néhány perc alatt kiért, de – sajnos – ők sem tudtak rajta segíteni. Évek óta járt edzésre, pedig korábban el volt törve a keze, és nagyon féltettem

– mondta családtagja.

A fiatal fiú halálának okát még vizsgálják. Unokatestvére szerint egyszer megmérték a vérnyomását, ami kimutatott ritmuszavart, de még nem volt vele orvosnál. Nem gondolta volna, hogy ekkora lehet a probléma.

Iskolája, a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum így búcsúzott tőle a Facebookon:

Felfoghatatlan veszteség érte a Bercsényi közösségét. Diáktársai, tanárai és az iskola valamennyi dolgozója megrendülten búcsúzik tőle. A Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum teljes közössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, hozzátartozóknak és mindazoknak, akik ismerték és szerették.

A tragédiával kapcsolatban a rendőrség azt közölte, hogy általános közigazgatási eljárásban vizsgálják a halálesetet, de jelenleg ennél bővebb tájékoztatást nem adnak.

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