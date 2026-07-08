„Egymillió emberről van szó” – A KDNP megmentené a parkolóautomatákat

Kereszténydemokrata politikusok az alapvető jogok biztosához fordulnak, kérve annak vizsgálatát, hogy a budapesti parkolóautomaták leszerelése sérti-e a jogbiztonság, az egyenlő hozzáférés és az esélyegyenlőség követelményeit.

Latorcai Csaba és Simicskó István országgyűlési képviselők a KDNP közösségi oldalán szerdán közzétett videóban arra kérik a döntéshozókat, hogy vizsgálják felül a vonatkozó döntést, és őrizzék meg a parkolóautomatákat.

Simicskó István elmondta: szeretnék az alkotmányos alapjogot érvényesíteni, hogy továbbra is lehessen az automatáknál, akár készpénzzel is fizetni. Kiemelte, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére mobil eszköz, és különösen az idősebb korosztály, a digitális eszközöket nem használók vagy azok, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, hátrányba kerülhetnek az intézkedés miatt.

Felvetette, hogy ha az okostelefon esetleg lemerül, hogyan lehet parkolni, illetve a külföldieknek, a Budapestre érkező turistáknak is nehézséget okozhat a parkolási díj kifizetése.

Kitért arra is, hogy az SMS-es parkolás ráadásul kényelmi díjjal és SMS-költséggel járhat.

Latorcai Csaba arról beszélt: elfogadhatatlan, hogy csakis digitálisan lehet fizetni ezentúl a parkolásért.

Tévedett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, amikor rendelet fogadott el erről és tévedett Karácsony Gergely főpolgármester és az őt támogató Fővárosi Közgyűlés, amikor kizárólagossá tették a digitális fizetést a parkolásért egész Budapesten

– mondta.

Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy „egymillió emberről van szó”.

Azt kérik: az ombudsman mondja ki, hogy sérülnek a magyar emberek alkotmányos jogai, amikor nem engedik őket készpénzzel fizetni, illetve azokéi, akiknek nincs okostelefonjuk vagy lemerült a telefon, és nem áll rendelkezésükre más eszköz. Értékelése szerint a digitális parkolás egy burkolt díjemelés, a mobiltelefon-használat után is fizetni kell óránként, csak azért, mert azon keresztül váltják meg a parkolást.

Meggyőződésük, hogy a közszolgáltatásoknak mindenki számára egyenlő eséllyel kell hozzáférhetőnek lenniük. Ezért a parkolóórák teljes megszüntetése alapvető jogi és esélyegyenlőségi kérdéseket is felvet – mutattak rá.