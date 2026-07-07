Pedagógusok teljesítményértékelése

Az Országgyűlés elfogadta a TISZA Párt törvényjavaslatát, amely felfüggeszti a pedagógusok kötelező teljesítményértékelését a 2025/2026-os tanévre, illetve az ugyanezen időszakra eső óvodai nevelési évre.

A jogszabály kimondja, hogy ebben az időszakban a munkáltatóknak nem kell lefolytatniuk a jelenlegi rendszer szerinti teljesítményértékelést. Hatályon kívül helyezik a pedagógusok teljesítményértékelésének részletszabályait tartalmazó 2024-es belügyminiszteri rendeletet is.

A javaslat indokolása szerint a jelenlegi értékelési rendszer nem alkalmas a pedagógusok valós teljesítményének mérésére, és nem tükrözi a modern neveléstudományi szempontokat. A kormányzat egy új, szakmailag megalapozott értékelési rendszer kidolgozását tervezi, amelybe pedagógus-szervezeteket és érdekképviseleteket is bevonnának.