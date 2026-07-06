A Kehi kérésére adták ki a Ruszin-Szendi zsírleszívásával kapcsolatos érzékeny információkat

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) kérte ki a Honvédkórházból Ruszin-Szendi Romulusz tiszás politikus, jelenlegi honvédelmi miniszter egészségügyi adatait, amelyről utána a kormánysajtó hónapokig cikkezett a választási kampányban – mindez azután derült ki, hogy az Átlátszó pert nyert az egészségügyi intézménnyel szemben, hogy hogyan kezelik a védett személyek egészségügyi adatait.

A kórház állítása szerint a Kehinek azért adhatott át egészségügyi adatokat, mert a hivatal jogszabály alapján kormányzati ellenőrzést folytatott Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök ellátásainak jogszerűsége ügyében. A kórház ugyanakkor nem árulta el, hogy pontosan ki, mikor és milyen betegadatokhoz fért hozzá.

Mint ismert, a kormánypárti sajtó tavaly márciusban kezdett el cikkezni Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásáról, a Kehi pedig áprilisban adott ki jelentést az ügyről, amelyben megállapította, hogy Ruszin-Szendi vezérkari főnökként törvénytelenül és közpénzből végeztetett „magánzsírleszívást” a Honvédkórházban, amelynek 1,2 millió forintos költségét a kórház állta. A beavatkozás miatt Budai Gyula fideszes politikus feljelentésére az ügyészség nyomozást rendelt el.