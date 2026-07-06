erőszakbörtönbüntetésgáz-riasztó fegyverborsod-abaúj-zemplén megye
Belföld

Egy férfi gázpisztollyal leütötte és többször arcon lőtte haragosát egy szántóföldön

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 06. 10:09
Csóti Rebeka / 24.hu
Az elkövetőre a tárgyalást mellőzésével felfüggesztett börtönt kért az ügyészség.

Egy férfi a haragosát az utcán gáz-riasztó fegyverrel üldözte, és többször arcon lőtte, ezért az Encsi Járási Ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellene.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a vádlott 2023 december végén, kora hajnalban autóval közlekedett, amikor észrevette az út szélén gyalogló férfi ismerősét, akivel előző este szóváltásba került. Az autóból kiszállva szidalmazta a férfit, majd egy gáz-riasztó fegyverrel mintegy fél méter távolságból többször az arca felé lőtt. A sértett a szántóföldre menekült, de a vádlott üldözőbe vette, közben újra rálőtt és amikor utolérte, a fegyver markolatával hátulról leütötte. A földre került sértettet közvetlen közelről az arcán újból meglőtte, majd elhagyta a helyszínt.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a gáz-riasztó fegyverrel leadott lövés alkalmas súlyos sérülés okozására is –írták az MTI szerint a közleményben. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, valamint a gáz-riasztó fegyver és a töltények elkobzását indítványozta.

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