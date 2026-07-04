sajóivánkavonatbalesetsúlyos sérültekmentőhelikopter
Belföld

Egy gyerek is súlyosan megsérült Sajóivánkán, ahol tehervonat borított fel egy személyautót péntek este

admin Rugli Tamás
2026. 07. 04. 12:58

Súlyos sérülésekkel járó vonatbaleset történt péntek este a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajóivánkánnál, ahol egy személyautó és egy tehervonat ütközött.

A boon.hu beszámolója szerint pénteken 18 óra után nem sokkal egy Kazincbarcika felé haladó tehervonat közlekedett a településen, amely aztán az Állomás utcai vasúti átjáróban sodort el egy kocsit, ami a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. A kocsiban a sofőr mellett egy gyerek is utazott.

Az ütközés hatására az autó felborult, az utasokat a mentőszolgálat elszállította. A baleset során személyi sérülés és jelentős anyagi kár keletkezett

– nyilatkozta a megyei portálnak az esettel kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A sérültek ellátására több mentőegység érkezett a helyszínre, még mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat hivatalos tájékoztatása szerint mind az autóban ülő férfit, mint a vele utazó gyereket súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállították kórházba.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiderült, mit mondott Messi a zöld-fokiak kapushősének
A német kormánynak elege van a beteget jelentő dolgozókból
Olyan ügyben tartanak ma népszavazást Szlovákiában, amihez hasonló kérdés Magyarországon is felvetődött a választás óta
A hercegné, akit mindenki ismer – de tényleg mindent tudsz Dianáról? Teszteld ezzel a tíz kérdéssel!
Hajnóczy Soma világbajnok bűvésszel készült interjú Budapesten 2026. június 10-én.
„Mindenki teljesen be volt feszülve” – Hajnóczy Soma magyar balsorsról, munkamániáról és arról, miért jelentkezett be mágiaügyi miniszternek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik