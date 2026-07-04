Egy gyerek is súlyosan megsérült Sajóivánkán, ahol tehervonat borított fel egy személyautót péntek este

Súlyos sérülésekkel járó vonatbaleset történt péntek este a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajóivánkánnál, ahol egy személyautó és egy tehervonat ütközött.

A boon.hu beszámolója szerint pénteken 18 óra után nem sokkal egy Kazincbarcika felé haladó tehervonat közlekedett a településen, amely aztán az Állomás utcai vasúti átjáróban sodort el egy kocsit, ami a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre. A kocsiban a sofőr mellett egy gyerek is utazott.

Az ütközés hatására az autó felborult, az utasokat a mentőszolgálat elszállította. A baleset során személyi sérülés és jelentős anyagi kár keletkezett

– nyilatkozta a megyei portálnak az esettel kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A sérültek ellátására több mentőegység érkezett a helyszínre, még mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Mentőszolgálat hivatalos tájékoztatása szerint mind az autóban ülő férfit, mint a vele utazó gyereket súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállították kórházba.