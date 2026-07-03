Tehervonat ütközött autóval, pótlóbuszos átszállás jön a Miskolc-Ózd vasútvonalon

Baleset miatt hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani a Miskolc-Ózd vasútvonalon – közölte a MÁV-csoport pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint Sajókaza közelében egy tehervonat autóval ütközött, ezért a baleseti helyszínelés végéig a vonatok helyett Kazincbarcika és Putnok között pótlóbuszok indulnak.

A vasúti átjáró is elzárva

A párhuzamosan közlekedő Volán-járatokon a vasúti menetjegyek is érvényesek.

Mint írták, a tehervonat a Sajókaza megállóhelynél lévő vasúti átjárót is elzárja, ezért a 26-os főút és Sajókaza között a közúti közlekedés is szünetel. Az érintett Volán-járatok terelt útvonalon, hosszabb menetidővel közlekednek.