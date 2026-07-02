Letartóztatták a korrupcióval meggyanúsított földhivatali ügyintézőt

A megalapozott gyanú szerint egy közép-magyarországi kormányhivatal földhivatali ügyintézője több mint 7 éven keresztül jogosulatlanul, a szükséges okiratok és hatósági eljárás nélkül valótlan adatokat vitt fel, illetve törölt a közhiteles ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisában.

A kormánytisztviselő – az eddig rendelkezésre álló adatok szerint közel félszáz cselekményével – rendszeres haszonszerzésre törekedett, az általa törvénysértően végzett adatmódosításokért cserébe a bűncselekménnyel érintett ingatlanok érdekeltjeitől jogtalan előnyt fogadott el.

A módosítások miatt az ingatlanok tulajdoni lapja és a térképi adatbázis között eltérés keletkezett.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség 2026. június 23-án több helyszínen, a kormánytisztviselőt és további két, ingatlanközvetítőként dolgozó személyt érintően kutatást hajtott végre, amelyek során elektronikai eszközöket, dokumentumokat, valamint készpénzt foglaltak le.

48 rendbeli kötelességszegés

Az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a kormánytisztviselőt 48 rendbeli kötelességszegéssel, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének, valamint 54 rendbeli hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

Az egyik ingatlanközvetítő azért került gyanúsítottként kihallgatásra, mivel saját tulajdonú ingatlana tekintetében vesztegette meg a kormánytisztviselőt, míg a másik ingatlanközvetítő közreműködött abban, hogy a földhivatali ügyintéző, egy harmadik személy érdekében pénzért önkényesen változtassa meg a nyilvántartást.

A gyanúsítottak nem tettek vallomást és panasszal éltek a gyanúsítás ellen.

Az ügyészség a kormánytisztviselőt gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vette és indítványozta letartóztatása elrendelését. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a 2026. június 25-én meghozott végzésével – az ügyészi indítvánnyal egyezően – a bizonyítás veszélyeztetésére tekintettel egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki a döntés ellen fellebbezést jelentett be. A másik két gyanúsított szabadlábon védekezik.