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Kapitány István csapatépítős online kurzusait 6 ezer forintért bárki megnézheti

Szajki Bálint / 24.hu
Kapitány István
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 02. 07:43
Szajki Bálint / 24.hu
Kapitány István
A Mesterakadémia külön hirdeti is a miniszter videóit.

A Mesterakadémia online kurzusai között a mai napig elérhető Kapitány István hétrészes oktatóanyaga. Az online felület kimondottan hirdeti is a volt üzletember, jelenlegi gazdasági és energetikai miniszter videóit.

Mint a hvg.hu írja, Kapitány az oktatóanyagban „elárulja neked, hogyan állítsd össze a győztes csapatot. »Nem 11 Messit kell keresned, hanem mindenkinek meg kell találni a helyét, ahol a legjobban teljesít« – mondja, és meg is mutatja, ő hogyan csinálta karrierje során”.

A miniszter online előadásaihoz 5990 forintért lehet hozzájutni a felületen.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium azt közölte, hogy Kapitány István korábban és most sem kap semmilyen díjazást az oktatóvideókban való szerepléséért.

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