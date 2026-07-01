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Belföld

Eger és Szolnok között katonai konvojra kell számítani csütörtökön

Berecz Valter / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 07. 01. 15:14
Berecz Valter / 24.hu

Katonai konvojra kell számítani csütörtökön, reggel nyolc és délután négy óra között a Szolnok–Eger–Szolnok-útvonalon – közölte az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szerdán, a Facebook-oldalán.

Mint írták: a dandár technikai eszközöket csoportosít át Szolnok–Jászladány–Zagyvarékas–Heves–Tenk–Dormánd–Maklár–Eger-útvonalon, majd Egerből Szolnokra, ugyanezen az útvonalon.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát – közölték.

Kérik a lakosság megértését és türelmét, illetve, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

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