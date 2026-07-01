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Belföld

Csalás bűntettével gyanúsítják a Legó-tolvaj polgármestert

Heves Vármegyei Főügyészség
admin Papp Atilla
2026. 07. 01. 10:27
Heves Vármegyei Főügyészség
A „banántrükk” nevű módszert vetette be.

Bíróság elé állította az egri járásbíróság azt a polgármestert, aki legó helyett a sárgarépa kódját használta az önkiszolgáló kasszánál.

Bujáki Ferenc, Terpes polgármestere a „banántrükk” nevű módszert vetette be, ami azt jelenti, hogy egy olcsóbb termék, jellemzően gyümölcs vagy zöldség vonalkódját húzzák le a pénztárnál, és nem azét az áruét, amit hazavisznek.

A férfi összesen hat alkalommal járt így el 2026 februárjától kezdődően ugyanabban az egri  áruházban. Minden esetben sárgarépa kódot használt a valós termékek – játékok,  élelmiszerek, technikai cikkek – vonalkódja helyett.

Az információs rendszer felhasználásával okozott összes kár a százezer forintot is  meghaladja, amiből közel ötvenezer forint térült meg.

A járási ügyészség folytatólagosan megvalósított, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt pénzbüntetés kiszabására, valamint a terhelt által okozott  kár összegével egyező mértékű polgári jogi igény elbírálására tett indítványt.

A járásbíróság ítélete az ügyészségi indítvánnyal egyező, az ítélet jogerőre emelkedett.

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