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Till Attila: Hagyjuk egymást nyugodtan élni

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 06. 27. 19:08
Adrián Zoltán / 24.hu

A műsorvezető reméli, hogy a jövőben egyre kevesebben fognak szenvedni a kirekesztéstől a családjában, a munkahelyén, és egyéb közösségekben.

Szerinte a legfontosabb, hogy mindenki hagyja a másikat nyugodtan élni, és úgy látja, hogy a 21. században már komplett generációk nőttek fel úgy, hogy számukra természetes az, ami természetes.

Ez egy családbarát rendezvény,

jelentette ki és úgy látja, hogy minden szülőnek felelőssége, hogy biztosítsa a feltétel nélküli szeretetet, a biztonságot és a megértést.

Adrián Zoltán / 24.hu
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