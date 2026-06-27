Till Attila: Hagyjuk egymást nyugodtan élni

A műsorvezető reméli, hogy a jövőben egyre kevesebben fognak szenvedni a kirekesztéstől a családjában, a munkahelyén, és egyéb közösségekben.

Szerinte a legfontosabb, hogy mindenki hagyja a másikat nyugodtan élni, és úgy látja, hogy a 21. században már komplett generációk nőttek fel úgy, hogy számukra természetes az, ami természetes.

Ez egy családbarát rendezvény,

jelentette ki és úgy látja, hogy minden szülőnek felelőssége, hogy biztosítsa a feltétel nélküli szeretetet, a biztonságot és a megértést.