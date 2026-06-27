Szervező: Komolyan nem merült fel, hogy a hőség miatt elhalasztjuk a Pride-ot

Hrubi Zita, a Pride sajtószóvivője és szervezője nyilatkozott a Partizánnak, egyebek mellett arról, felmerült-e az, hogy a harmadfokú hőségriadó miatt elhalasztják a rendezvényt, vagy módosítanak a kezdési időponton. A szervező azt mondta, komolyan nem merült fel, mert tapasztaltak a hőségben pride-ozásban: 2022-ben több, mint 40 fokos hőségben rendezték meg, ráadásul akkor az útvonal a rakparton keresztül vezetett.

Nyilván nem a legszuperebb az időjárás, és attól, mert hozzá vagyunk szokva, komolyan vesszük a hőségriadót

– mondta Hrubi Zita, aki közölte, hat mentőautó kíséri majd a tömeget, a vonulás végén, a Vérmezőn pedig felsorakoznak a mentőkocsik.

Ingyenes vízosztás lesz több helyen, a Fővárosi Vízművek szükségkutakat nyitott meg, és be lehet menni a Rudas Gyógyfürdőbe hűsölni vagy mosdóba. A kezdés előtt két órával a Magyar Honvédség felajánlott 14 ezer darab fél literes zacskós vizet is.

A szervező elmondta, több hatósággal egyeztettek. Hozzátette, a rendezvény útvonalának nagy része árnyékos, az Erzsébet hídon „a víz felett lengedezik a szél, nem lesz annyira durva”, és napok óta kommunikálják, hogy mindenki mérlegelje a saját egészségügyi állapotát.

Hozzátette, pár nap alatt nem lehet átszervezni pár órát, legfeljebb azt lehetett volna csinálni, hogy kikukázzák az egészet és újracsinálják. Szerinte eltolni lehetetlen, mert ezen a napon 600 ember dolgozik a rendezvény lebonyolításán.