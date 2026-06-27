Hogyan bírják a zebrák a belvárosi Afrikát?

Az Astoriához közeleg a menet vége. Ahogy az utóbbi időben szinte minden tömegmegmozduláson, most is összefutunk két, felfújható zebrajelmezbe bújt menetelővel.

Megkérdezzük egyiküktől, mégis hogy bírja, azt feleli: nagyon nehezen. Elárulja, odabent egy ventilátor keringeti folyamatosan a levegőt, túl sokat nem segít, de enélkül elpusztulna.

Odahúzza a kezem a jelmez csuklórészéhez, hogy érezzem, milyen levegő áramlik ki: mintha légkeveréses sütőbe nyúlnék be a friss pogácsáért.

Megkérdezem, miért vállalták be kollégájàval a mai napot. Azt feleli, két éve ott vannak minden tüntetésen és megmozduláson, ezt sem akarták kihagyni. A hőségriadó egy pillanatra sem gondolkodtatta el őket, mert:

„Tedd, vagy ne tedd, de soha ne próbáld” – idézi a Star Wars Yodáját.