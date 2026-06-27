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A következő élő közvetítés része Rekordhőségben tartják meg a 31. Budapest Pride-ot

Hivatalosan is lezárult a Karácsony elleni eljárás

Budapest Pride 2026
Kőrös Gábor / 24.hu
Rendkívüli hőségre számíthatnak a 31. Budapest Pride résztvevői
24.hu
2026. 06. 27. 14:46
Budapest Pride 2026
Kőrös Gábor / 24.hu
Rendkívüli hőségre számíthatnak a 31. Budapest Pride résztvevői

Karácsony Gergely a Pride napján kapta meg az értesítést arról, hogy a bíróság megszüntette az ellene indított büntetőeljárást – erről a főpolgármester a Facebookon számolt be.

A döntés szerint nem állapítható meg, hogy megsértette volna a gyülekezési szabadság szabályait a 2025-ös Budapest Pride-dal kapcsolatban. Az Orbán-kormány jogi eszközökkel próbálta ellehetetleníteni a felvonulást, amelyet végül fővárosi rendezvényként mégis megtartottak, ráadásul rekordrészvétellel. A főpolgármestert emiatt idén januárban megvádolták, de az uniós bírósági döntés és a politikai változások után az ügyészség ejtette az ügyet, most pedig a bíróság végleg az eljárást.

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Rekordhőségben tartják meg a 31. Budapest Pride-ot
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