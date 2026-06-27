Hivatalosan is lezárult a Karácsony elleni eljárás

Karácsony Gergely a Pride napján kapta meg az értesítést arról, hogy a bíróság megszüntette az ellene indított büntetőeljárást – erről a főpolgármester a Facebookon számolt be.

A döntés szerint nem állapítható meg, hogy megsértette volna a gyülekezési szabadság szabályait a 2025-ös Budapest Pride-dal kapcsolatban. Az Orbán-kormány jogi eszközökkel próbálta ellehetetleníteni a felvonulást, amelyet végül fővárosi rendezvényként mégis megtartottak, ráadásul rekordrészvétellel. A főpolgármestert emiatt idén januárban megvádolták, de az uniós bírósági döntés és a politikai változások után az ügyészség ejtette az ügyet, most pedig a bíróság végleg az eljárást.