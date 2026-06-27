Bartucz Kristóf: Elkezdődött a gyógyulás

A Pride egyik szervezője külön köszöntötte azokat, akik először vannak kint a rendezvényen. Bartucz is beszélt a tavalyi Pride-ról abban a kontextusban, hogy akkor egyfajta gyógyulás kezdődött el és megköszönte a résztvevőknek, hogy összehozták a rendszerváltás óta tartott legnagyobb magyar emberjogi rendezvényt.

Bartucz is megjegyezte azt, hogy bár idén már szabadon vonulhattak, a Pride-ot tiltó jogszabály még mindig hatályban van, ezért azt várják, hogy az új kormány megszüntesse azt, más, az elmúlt 16 évben hozott diszkriminatív törvényekkel együtt.

Fontos gesztusnak tartotta azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök a beiktatásakor elmondott beszédében bocsánatot kért a civilektől, de ennél több kell, konkrét intézkedések. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne megünnepelni azt, ahol most tart a magyar LMBTQ-közösség.