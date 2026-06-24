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Belföld

Meghibásodott egy InterCity, késnek a vonatok a Balaton északi partján

24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 24. 19:37
24.hu
Késés és pótlóbuszok jönnek.

Meghibásodott szerelvény miatt késésre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani a Balaton északi partján – közölte a Mávinform a vasúttársaság honlapján szerda este.
Azt írták: Révfülöp és Badacsonytomaj között szerdán koraeste meghibásodott egy Kék Hullám InterCity, emiatt nem közlekedhetnek a vonatok ezen a szakaszon.

Több szerelvénynél – Tanúhegy sebesvonat, Tapolca és Balatonfüred között közlekedő személyvonat, illetve Kék Hullám InterCity-k – késésekre, illetve szakaszosan pótlóbuszos közlekedésre kell számítani – jelezték.

(MTI)

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