Nincs megállás: tovább melegszik ma az idő

Szerdán folytatódik a nyári meleg: általában derült, napos időre van kilátás, némi gyenge felhőzettel, de a középső országrészben továbbra is több gomolyfelhő képződhet – írja a Kiderül. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A középső tájak kivételével időnként megélénkül az északias szél. Délutánra 30 és 36 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 29 fok közé csökkenhet le a hőmérséklet.

Hőség és zivatarok miatt az alábbi megyékre adtak ki figyelmeztetést:

A déli országrészben előfordulhat néhol zivatar, erős vagy viharos, általában 55-70 km/h-s széllel, melyet kisebb méretű jég és intenzív csapadék kísérhet. Estére megszűnnek a zivatarok. Az északi, északkeleti, valamint a nyugati országrész kivételével 25 fok fölé emelkedhet a napi középhőmérséklet.