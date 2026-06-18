Jogerősen pert nyert a Pázmányról kirúgott oktató

Helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla azt a korábbi ítéletet, amely szerint jogsértően bocsátották el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának oktatóját – közölte a Társaság a Szabadságjogokért.

A TASZ közleménye szerint Bognár Bulcsu közel húsz évig dolgozott a PPKE-n, és objektív mutatók alapján a kar egyik legmagasabban kvalifikált oktatója volt. Nem sokkal azután bocsátották el, hogy az egyetem vezetése „katolikus szellemiséget sértőnek” minősítette a melegek társadalmi megítéléséről szóló tanulmányát, amely rangos nemzetközi folyóiratban jelent meg.

Az egyetem a felmondást gazdasági és szervezeti okokkal indokolta, a bíróság azonban már első fokon megállapította, hogy a munkaviszony megszüntetéséhez valójában egy világnézeti konfliktus vezetett. Ezt az ítéletet hagyta most helyben a Fővárosi Ítélőtábla.

A TASZ szerint a jogerős ítélet több körülményt is felsorolt, amelyek arra utalnak, hogy diszkrimináció érte az LMBTQ-témával foglalkozó oktatókat és kutatókat. Ilyen volt az ebben a témában publikáló pszichológus oktatók elleni etikai eljárás, Zsila Ágnes pszichológus oktató támogatásának visszatartása, Gömbicz Kata hallgató díjnyertes kutatásának „láthatatlanná tétele”, az LMBTQ-témájú tudományos dolgozatok kizárása a Fiatal Kutatói Díjjal jutalmazható munkák közül, valamint a Háttér Társaság szakértőinek részvételével megtartott tanóra utáni intézkedések.

A közlemény szerint a bíróság úgy fogalmazott: ezek azt támasztják alá, hogy az egyetem „az uralkodó politikai iránynak megfelelően az LMBTQ témájú kutatásokat igyekezett korlátozni, illetőleg lehetőség szerint teljesen ellehetetleníteni”.

Az ítélőtábla arra is kitért, hogy a PPKE több eszközzel is igyekezett cenzúrázni kutatóit:

nyomást gyakorolt,

példát statuált,

fenyegetett,

illetve a katolikus szellemiséget szerinte el nem fogadó oktatók eltávolítására törekedett.

Az egyetem a fellebbezésében arra hivatkozott, hogy egyházi fenntartású intézményként joga van a katolikus szellemiség védelméhez, ebbe pedig a világi bíróságoknak nincs beleszólásuk. A bíróság viszont rámutatott: a PPKE a felmondást nem világnézeti, hanem gazdasági okokkal indokolta.

Nekem ez a per mindenekelőtt a tudományos kutatás és az oktatás szabadságáról szólt. A bíróság döntése megerősíti, hogy egy felsőoktatási intézmény csak a szabad tudományos vita által válik valóban egyetemmé

– idézte a TASZ Bognár Bulcsut.

Vissy Beatrix, a TASZ jogásza szerint a jogerős ítélet azoknak is elégtételt jelent, akik áldozatai voltak az elhallgattatásra irányuló intézményi gyakorlatnak. Hozzátette: az egyházi fenntartású egyetemek sem diszkriminálhatják világnézeti alapon oktatóikat és hallgatóikat.

Bognár Bulcsut az eljárásban a TASZ megbízásából Pető Márk és Székhelyi Réka ügyvédek képviselték.