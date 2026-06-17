Elhalasztaná fél évvel a Tisza az egységes országos örökbefogadási nyilvántartás bevezetését

Az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének fél évvel történő elhalasztását javasolják a Tisza Párt országgyűlési képviselői a parlament előtt lévő törvényjavaslatban.

A kedden benyújtott előterjesztés az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását változtatná meg úgy, hogy az egyszintű országos örökbefogadási rendszer bevezetésének időpontját július 1-jéről 2027. január 1-jére módosítja. Barna-Szabó Tímea, Balogh Mihály, Dicső Viktória és Szakács Péter Lajos a módosítást azzal indokolja, hogy a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott, egyénre szabott eljárások szolgálják a beterjesztők szerint, akik arra is kitértek, hogy a nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének elhalasztása további szakmai, adminisztratív felkészülési idő biztosítása miatt szükséges.

A végrehajtásra rendelkezésre álló átmeneti időszak tapasztalatai, valamint a végrehajtásban érintettek visszajelzései alapján a fenti időpontig az informatikai rendszerek teljes körű adatmigrációja és stabil működése, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazhatósága nem garantálható

– olvasható a részletes indoklásban.

Az Országgyűlés 2024. december 17-én fogadta el a Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter által jegyzett, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosítását. A törvényjavaslat eredeti szövege nem tartalmazta az országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer létrehozását, az egy módosító indítvánnyal került a törvényszövegbe. Ezt akkor azzal indokolták, hogy a területi egyenlőtlenségek és a különböző listák elkerülése érdekében szükséges egy országos lista és országos örökbefogadást elősegítő egyetlen szint bevezetése a hazai örökbefogadásban. A fideszes vezetésű kulturális tárca akkor úgy foglalt állást, hogy a módosítás célja az, hogy a vármegyei és az országos lista helyett egyetlen örökbefogadásra várakozói listáról, egyenlő esélyekkel, valamennyi örökbefogadásra alkalmas szülő közül lehessen kiválasztani a gyermek számára legmegfelelőbb családot.