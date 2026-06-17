Szupercella csapott le a Balatonra szerdán

Erős zivatarcella csapott le Keszthelyre szerdán a kora délutáni napsütés után. A Balaton nyugati részén a hirtelen jött ítéletidőben a legerősebb lökések a 80 kilométer per órát is megközelítették – írta az Időkép.

A lap megfogalmazása szerint a cella látványos légzuhatagokat eregetett.

A legerősebb zivatar Zala megye keleti részén alakult ki. A felhőszakadás olyan intenzitású volt, hogy Hévízen rövid idő alatt több mint 20 milliméter csapadék hullott, Keszthely mellett pedig fákat döntött ki szél.

A cella délután a Balatontól délkelet felé fordult, és Balatonmáriafürdőn jégesőt okozott, majd Kaposváron is átrobogott.