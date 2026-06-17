Kiöregedett a csapat az új országos rendőrfőkapitány szerint

Szerdán tartották a Mecser Tamás Sándor r. dandártábornok országos rendőrfőkapitány-jelölti meghallgatásán a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén.

A 444.hu beszámolója szerint Mecser expozéjában azt mondta, még mindig néha úgy érzi, mint egykori nyomozó, hogy

az ORFK egy távoli, titokzatos galaxis, aminek az intézkedéseit senki sem érti, mert nem látja, hol hasznosul.

Szeretné megszüntetni azokat a szerepeket, feladatokat, amik csak azért jöttek létre, hogy javítsanak a statisztikákon. A bürokrácia csökkentésére törekszik, a jelentési rendszer átalakításáról beszélt, a nem aktuális feladatok kivezetéséről.

A cikk szerint Mecser arról is beszélt, a lakosok a kapitányságokkal találkoznak először, miközben a lehetőségeik beszűkültek, pedig pont nekik kéne eldönteniük, mi az, amivel az adott területen leginkább foglalkozni kéne. A megyei kapitányokat a közvetlen munkatársainak tartja, szerinte ők tudják, mi a régióban a legfontosabb, és ha ők értik a feladatukat, akkor tudják motiválni az állományukat is.

Mecser szerint mindenhol igénylik a rendőröket a közterületeken, a közbiztonságot állami szolgáltatásnak tartja, amire mindenki egyenlően jogosult, a minősége pedig az államtól is függ. Viszont korlátozott a rendőrök száma, ezeket kell jól elosztani, és vonzóbbá tenni a pályát. Szerinte kiöregedett a csapat, szükség van az utánpótlásra. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: az átlagéletkor az ötvenet közelíti.

Mecser szerint „a kollégák részéről nagy a várakozás”, „úgy érzik, közülük került ki valaki, ugyanazt végigjárta, mint ők. Szükség van a megbecsülésre, ha ezt nem kapják meg, a bizakodás előbb-utóbb elkopik.