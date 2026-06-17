Közzétették azoknak a kormánytagok a vagyonnyilatkozatait, akik nem tagjai a parlamentnek

Szerdán felkerültek a kormany.hu-ra azoknak a minisztereknek a vagyonnyilatkozatai is, akiké eddig nem volt nyilvános. Június 9-én azoknak a kormánytagoknak a nyilatkozatait lehetett megismerni, akik egyben országgyűlési képviselők is.

Ekkor derült ki, hogy a Magyar-kormány leggazdagabb tagja Kapitány István, aki a Shell globális alelnöke volt, és több mint hatmilliárd forintnyi befektetéssel rendelkezik.

A választás után kinevezettek között van Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, akinek a bevallás szerint három ingatlanja is van Budapesten, van egy II. kerületi 437 négyzetméteres lakóháza udvarral, és a XI. kerületben két kisebb lakása, valamint van egy családi háza Nagykovácsiban. Ruff Bálintnak van egy 2020-ban vásárolt Volvója és egy 2010-ben örökölt nemesi oklevele, valamint négyezer kötetes könyvtárral rendelkezik. Nagyjából 16 milliós értékben vannak megtakarításai, de közben adóstárs egy 9,3 millió forintos babaváró támogatással nyújtott kölcsönben, magánszemélyeknek pedig 35 millió forinttal tartozik.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek nincs változás az ingatlanjaiban a januári, még fővárosi képviselőként benyújtott nyilatkozatához képest. Az I. kerületben egy 113 négyzetméteres, a XI. kerületben egy 67 négyzetméteres, illetve egy 82 négyzetméteres lakásnak a tulajdonosa. Édesanyjától egy XII. kerületi, édesapjától egy III. kerületi ingatlant örökölt, de édesapjától egy balatongyöröki gyümölcsöst is kapott. Anyai öröksége egy 2008-as Audi A4-est. A miniszter több mint három oldalon át sorolja jelentős részben édesanyjától örökölt értékpapírban elhelyezett megtakarításait, egyéb befektetéseit, részvényeit, utóbbiak száma nőtt is előző vagyonnyilatkozatához képet.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter felerészben tulajdonosa Csornán egy 237 négyzetméteres családi háznak, emellett 209,7 hektár termőföldtulajdonnal rendelkezik Csornán, valamint Rábapordány, Dör, Bodonhely és Bágyogszovát településeken. A szántó és gyep besorolású földeket 36 pótlapon szerepelteti nyilatkozatában. Bóna Szabolcs föld bérbeadásból származó bevételt is feltüntet. A miniszter értékpapírban tart 34 ezer eurót és 9,4 millió forintot, bankszámláján 7 millió forint van, hitelintézettel szembeni tartozása pedig 8,5 millió forint.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a II. kerületben tulajdonol egy 81 négyzetméteres lakást és Badacsonytomajban van egy 100 négyzetméteres üdülője is. Értékpapírban több mint 114 millió forintot tart, tartozása nincsen. Vagyonnyilatkozatában kutatóként havi bruttó 200 és 500 ezer forint közötti jövedelmet vallott be, illetve díjazás nélkül látja el egy közalapítvány kuratóriumi elnökségét.

Görög Márta igazságügyi miniszter Szegeden felerészben tulajdonosa egy 65 négyzetméteres lakásnak, és egy 300 négyzetméteres családi háznak, emellett haszonélvezeti joga van egy budapesti VII. kerületi 70 négyzetméteres lakáson és egy szegedi 78 négyzetméteres lakáson is. A miniszternek van egy 2022-ben vásárolt 2018-as évjáratú BMW X5-ös autója, és mintegy 35 millió forintot tart értékpapírban. Hitelintézettel szemben 7,5 milliós tartozása van, és egymillió forintot szerepeltet a szerződés alapján fennálló pénzkövetelések között.

Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadónak Budapest XIII. kerületében három ingatlanja van: egy 50 négyzetméteres társasházi lakás, egy 505 négyzetméteres ingatlan rajta családi házzal és egy 461 négyzetméteres lakóház. A főtanácsadó Balatonszemesen is rendelkezik családi házzal egy 1151 négyzetméteres ingatlanon, a Fejér vármegyei Válon pedig egy 1133 négyzetméteres beépítetlen terület résztulajdonosa. Tóth Péternek van egy 2018-ban vásárolt Seat Alhambrája és egy 2023-ban vett Regal OBX 21 motoros kishajója. 18 millió forint készpénzt tüntetett fel nyilatkozatában.