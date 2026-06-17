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Belföld

A védett árnál húsz forinttal olcsóbban adja az üzemanyagot az egyik áruházlánc

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2026. 06. 17. 12:01
Mohos Márton / 24.hu

A mindenkori védett árnál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatják meg a vásárlók a magyar rendszámú járműveiket az Auchan Benzinkutakon – közölte közleményben az áruházlánc.

Ez alapján

  • a 95-ös benzin esetében az 595 forintos benzinár helyett 20 forinttal olcsóbban, azaz literenként 575 forintért,
  • míg a 615 forintos dízelár helyett pedig szintén 20 forinttal kedvezőbben, azaz literenként 595 forintért kínálják az üzemanyagot.

A társaság azt írja, hogy a világpiaci helyzet kedvező alakulása lehetőséget teremtett az üzemanyagárak csökkentésére, amelyet az Auchan továbbad vásárlóinak.

Az alacsonyabb beszerzési árakból fakadó megtakarítást a vállalat közvetlenül a fogyasztói árakban érvényesíti töltőállomásain. Így kedvezőbb áron, ugyanazt a kiváló minőségű, rendszeresen ellenőrzött üzemanyagot lehet beszerezni az Auchan-töltőállomásokon, mint eddig

– írják.

Hozzáteszik, hogy a kedvezményes tankolási lehetőséget az Auchan mind a 19 benzinkútján tudják érvényesíteni a vásárlók.

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