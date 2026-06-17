bede zsoltházkutatás
Belföld

Bede Zsoltnál tartott házkutatást a rendőrség

admin Spirk József
2026. 06. 17. 18:22

Nyolc rendőr tartott házkutatást a Vadhajtások alapítójánál, a rendőrségi akcióról maga Bede Zsolt beszélt a HírTV-nek.

A szélsőjobboldali portál alapítója szerint a rendőrök az autóját is átkutatták, és lefoglaltak több elektronikai eszközt, köztük Bede állítása szerint gyereke laptopját és telefonját is. A riportban elhangzik az is, hogy a rendőrség személyes adattal való visszaélés miatt foglalta le az adathordozókat.

A Gulyáságyú Média információ szerint az eljárásnak köze van a Perintfalvi Rita teológus elleni tavalyi lejárató kampányhoz, amelyből a Vadhajtások provokátora vastagon kivette a részét.

Június 8-án kaptam egy bírósági végzést a Bede Zsolt ellen folyamatban lévő magánvádas büntetőügy kapcsán, amiben az állt, hogy a bíróság házkutatásra, lefoglalásra, átvizsgálásra, kielemzésre utasította a rendőrséget. Emellett közvádas feljelentésem alapján rendőrségi nyomozás is folyamatban van a Vadhajtások üzemeltetője ellen

– nyilatkozta Perintfalvi a Gulyáságyúnak.

Perintfalvi szerint a két ügy ért most össze, és emiatt mentek ki a rendőrök Bede lakására, bár erről hivatalos tájékoztatást még nem kapott.

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