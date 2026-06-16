Felfüggesztették a nyolcadikos fiút megalázó esztergomi szerzetest és pedagógust

Reagált a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium igazgatója Szánthó Gellért, miután kedden kiderült, hogy az intézményben egy diákot megalázó bántalmazás ért. A Telex keddi cikke szerint az iskola kollégiumi prefektusa fegyelmezés címén egy másik felnőttel együtt a zuhanyzóba cipelt egy nyolcadikos fiút, ahol többször gyomron ütötte, majd vizet engedett rá, és magára hagyta. A diák csak később számolt be a történtekről a szüleinek.

A prefektus a lap szerint elismerte, hogy elvesztette az önuralmát, és vállalja a felelősséget, ugyanakkor azt állította, a helyzet eleinte „játéknak indult”. Az esetnek több tanúja is volt a diákok közül.

Az iskola vezetése azt írta, az ügyeket az intézmény és a fenntartó is „rendkívül komolyan veszi”. Bocsánatot kértek mindazoktól, akiket a történtek érintettek, és közölték: mélyen sajnálják, hogy az intézményben olyan események történtek, amelyekben diák sérülhetett, illetve amelyek családokban bizonytalanságot, félelmet és bizalomvesztést okozhattak.

Az iskola Facebook-oldalán megjelent, az igazgató által jegyzett közlemény szerint a gyerekek testi, lelki és érzelmi biztonsága elsődleges szempont az iskolában. Azt írták, meggyőződésük szerint a gyerekek megalázása, valamint a fizikai fenyítés bármely formája összeegyeztethetetlen a gyermekvédelem alapelveivel és a ferences nevelés szellemiségével, akkor is, ha azt valaki játékosnak szánja.

Ebben a kérdésben a fenntartó és az intézményvezetés egyaránt a zéró tolerancia elvét vallja

– fogalmazott az igazgató közleménye.

Elismerték azt is, hogy tudomásuk szerint az ügyben jelenleg rendőrségi eljárás van folyamatban, annak állásáról és részleteiről azonban nincs információjuk.

A közlemény megerősítette, hogy a fenntartó most független szakértők bevonásával újabb vizsgálatot rendel el. A vizsgálat célja annak feltárása is, hogy az iskola az első információk alapján megfelelően ítélte-e meg az eset súlyát, illetve hogy milyen területeken kell változtatni a biztonságos iskola követelményeinek következetesebb érvényesítéséhez.

A vizsgálat kiterjed a kollégium korábbi pedagógiai gyakorlatára, a sajtóban megfogalmazott állításokra, valamint a felmerült esetek kivizsgálására és az azok után hozott intézkedésekre is.

A vizsgálat lezárultáig az érintett szerzetes és a pedagógus is mentesül a diákokkal kapcsolatos nevelői és oktatói feladatok ellátása alól.

Az iskola szerint az eredmények ismeretében lehet majd megítélni, hogy a korábban meghozott intézkedések megfelelőek és arányosak voltak-e, illetve szükség van-e további vagy szigorúbb lépésekre.

A Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium azt írta, a nevelőmunka alapját a személyes odafigyelésnek, a kölcsönös tiszteletnek, a bizalomnak és a felelősségvállalásnak kell jelentenie. Hozzátették: a megalázó büntetésnek nincs helye az intézmény pedagógiai eszköztárában.