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Vitályos Eszter a rezsicsökkentésről kérdezte Kapitány Istvánt

Varga Jennifer / 24.hu
admin Rugli Tamás
2026. 06. 15. 15:47
Varga Jennifer / 24.hu

Jönnek az interpellációk, elsőként a fideszes Vitályos Eszter, aki Kapitány Istvántól kérdezte, hogy miként akarja megvédeni a komány a magyar emberek életszínvonalát – tekintve, hogy például hogy az energiaárak nőttek, a világpiac pedig bizonytalan. Vitályos arra volt kíváncsi végső soron, hogy a kormány fenntartja-e a rezsicsökkentést, esetleg kibővíti-e azt, és ha kibővíti, mikor.

Kapitány István a válaszát azzal kezdte, nem megvédeni kell a magyarok életszínvonalát, hanem emelni, mert nem gondolja, hogy a jelenlegi hazai életszínvonallal bárki elégedett lenne. Kapitány szerint az ország energiaellátását diverzifikálni kell, illetve beszélt arról, hogy az infrastruktúrára is áldozni kell, mert szerinte évtizedes lemaradásban van Magyarország ebben a tekintetben. Szerinte ha ezek a fejlesztések végbemennek, a verseny is nőni fog, ami a lakossági árak és a rendszerhasználati díjak csökkenéséhez vezethet.

Vitályos némileg talán meglepő módon elfogadta Kapitány István válaszát, mint mondta, egyfajta megelőlegezett bizalomként.

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