Tömeges betanulás az Országházban: bővített képzést indítanak az újonc képviselőknek

A választások után több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, aki most először kezdi meg parlamenti munkáját, ezért az Országgyűlés Hivatala jelentősen kibővített képzési rendszerrel készül az új ciklusra. A parlament honlapján közzétett tájékoztató szerint a törvényhozási igazgatóság a ciklus elején célzott programokat indít a képviselők, a frakciók és a tisztségviselők számára.

A képzések célja, hogy az érintettek megismerkedjenek az Országgyűlés működésével, az ülésezési renddel, a törvényalkotás folyamatával, valamint azokkal az informatikai és adminisztratív rendszerekkel, amelyek a mindennapi parlamenti munkát segítik.

A Tisza teljes frakciója oktatásra szorul

Az új összetétel különösen indokolttá teszi a felkészítést: a Tisza Párt 141 fős frakciójának valamennyi tagja először lesz országgyűlési képviselő, míg a Fidesz–KDNP 52 fős frakciójában 15 újonc kapott helyet. A Mi Hazánk hatfős képviselőcsoportjában egy politikus most kezdi első parlamenti ciklusát. Az előző ciklusban ezzel szemben kevesebb mint ötven volt az új képviselők száma a 199 fős Országgyűlésben.

A Tisza leendő frakciójának több tagja, köztük Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter, szerdán a közösségi médiában is jelezte, hogy már részt vesznek az Országházban zajló, az Országgyűlés Hivatala által szervezett képzéseken.

Az előadásokon egyebek mellett szó esik a parlament működéséről, a jogalkotási menetrendről, valamint a kormány ellenőrzésére szolgáló parlamenti eszközökről.

Digitális oktatás is kapnak

A hivatal az őszi ülésszak kezdetéig központi támogató csoportot is működtet, amelynek feladata, hogy a képviselők számára gyorsan és hatékonyan biztosítsa a munkájukhoz szükséges információkat. Emellett az ülésnapokon az ülésterem melletti információs pultnál is segítséget nyújtanak a képviselőknek és a frakciók munkatársainak.

Külön képzések foglalkoznak az elektronikus irományszerkesztő rendszer használatával is, amelyen keresztül törvényjavaslatokat, módosító indítványokat és más beadványokat lehet benyújtani. Emellett önálló felkészítést kapnak a bizottsági elnökök, a parlamenti alelnökök és a jegyzők is, akik a tisztségükhöz kapcsolódó speciális feladatokat tekintik át a ciklus elején.

