Több nő lesz a parlamentben, mint valaha

Soha nem volt még ilyen sok nő a parlamentben, mint amennyi a következő ciklusban lesz – állapította meg elemzésében a Republikon Intézet. Míg az előző ciklusban csupán 14 százalék volt a nők aránya az országgyűlésben, ez most 25 százalékra ugrott. Ez elsősorban a Tisza Pártnak köszönhető, melynek 141 fős frakciójában a nők aránya eléri a 33 százalékot. A Fidesz-frakcióban továbbra is csak mutatóban lesznek nők, a jelen állás szerint 5 fő, azaz a tíz százalékot sem éri el, a hatfős Mi Hazánk-frakcióban pedig két nő fog ülni.

A 25 százalékos aránnyal még mindig jóval az EU-átlag alatt lesz a magyar parlament, de több helyezéssel előrébb lépett: eddig a 26. helyen állt, azaz utolsó előtti volt Ciprus előtt, most már huszonegyedik lesz az EU-ban. Az uniós átlag 34 százalék.

„Attól persze, hogy a parlamentben nők is ülnek, a női jogok képviselete nem valósul meg automatikusan a politikai színtéren. A leköszönő Orbán-kormányban például nem volt női miniszter (átlagosan az uniós országok minisztereinek 32 százaléka nő), és a fontos közhatalmi funkciókat egytől egyig férfiak töltötték be Magyarországon. A Tisza-kormánnyal ez is változni látszik: az Országgyűlés elnöke, a parlament legnagyobb frakciójának vezetője, valamint több miniszter is a női képviselők közül kerül ki. Ez mindenképpen fontos előrelépés az Európától továbbra is drámaian elmaradó magyar közéletben” – írta a Republikon.