Három jogszabály-módosítást kezdeményez a Mi Hazánk, rögtön azután, hogy megalakul az új Országgyűlés

Megalakult és Toroczkai László pártelnököt választotta vezetőjévé a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja hétfőn – tájékoztatta Novák Előd alelnök, frakcióvezető-helyettes az MTI-t.

A politikus elmondta továbbá azt is, hogy a Mi Hazánk három, a párt számára kardinális kérdésben fog jogszabály-módosítást kezdeményezni közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után. Ezek a következők lesznek:

A képviselők mentelmi jogának eltörlése az alaptörvényben is rögzített, a törvény előtti egyenlőség jegyében.

A veszélyhelyzeti, rendeleti kormányzás befejezése a kormányzati túlhatalom megszüntetése érdekében.

Mindemellett pedig országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét.

A Mi Hazánk képviselőjelöltjei ugyan egyéniben nem nyertek mandátumot az április 12-i választáson, a párt listája ugyanakkor 5,63 százalékot ért el, és végeredményben úgy alakult, hogy a párt hat főt delegálhat az Országgyűlésbe. Ők a már említett Toroczkain és Novákon kívül Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke, Apáti István, Borvendég Zsuzsanna és Dócs Dávid.