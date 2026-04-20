mi hazánktoroczkai lászlóválasztás 2026
Belföld választás 2026

Három jogszabály-módosítást kezdeményez a Mi Hazánk, rögtön azután, hogy megalakul az új Országgyűlés

Hegedüs Róbert / MTI
Budapest, 2026. április 17. Toroczkai László, Novák Elõd és Dúró Dóra távozik az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalásról az Országházban 2026. április 17-én.
admin Rugli Tamás
2026. 04. 20. 15:42
Budapest, 2026. április 17. Toroczkai László, Novák Elõd és Dúró Dóra távozik az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalásról az Országházban 2026. április 17-én.
Novák Előd sorolta el, melyek ezek, közvetlenül azután, hogy bemutatta Toroczkai Lászlót mint a párt parlamenti frakciójának vezetőjét.

Megalakult és Toroczkai László pártelnököt választotta vezetőjévé a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja hétfőn – tájékoztatta Novák Előd alelnök, frakcióvezető-helyettes az MTI-t.

A politikus elmondta továbbá azt is, hogy a Mi Hazánk három, a párt számára kardinális kérdésben fog jogszabály-módosítást kezdeményezni közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után. Ezek a következők lesznek:

  • A képviselők mentelmi jogának eltörlése az alaptörvényben is rögzített, a törvény előtti egyenlőség jegyében.
  • A veszélyhelyzeti, rendeleti kormányzás befejezése a kormányzati túlhatalom megszüntetése érdekében.
  • Mindemellett pedig országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy tegyék a jelenleginél arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét.

A Mi Hazánk képviselőjelöltjei ugyan egyéniben nem nyertek mandátumot az április 12-i választáson, a párt listája ugyanakkor 5,63 százalékot ért el, és végeredményben úgy alakult, hogy a párt hat főt delegálhat az Országgyűlésbe. Ők a már említett Toroczkain és Novákon kívül Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke, Apáti István, Borvendég Zsuzsanna és Dócs Dávid.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik