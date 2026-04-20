Délelőttöm a Bayer Construct vezetőjével – ezt a rövid címet adta a Facebook-oldalára feltöltött rövid videójának Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester, bár a felvétel tanúsága szerint nem tartott el egész hétfő délelőtt a meeting.

Mint arról lapunk is beszámolt a választás napján, a Balázs Attila, a Bayer Construct vezetője (Tiborcz István üzlettársa) levelet intézett a Bayer és a Viastein cégek dolgozóinak, amelyben egyértelműen megüzente nekik: szavazzanak a Fideszre, ellenkező esetben „ne vegyenek részt az ő csapatukban”. Balázs néhány nappal később bocsánatot kért a levélért, jelezte, hogy senkit nem akart megsérteni, Baranyi Krisztinát ellenben ez láthatóan nem győzte meg.

A polgármester által megosztott felvételen az látható, hogy a cég küldöttsége,

köztük az a Horváth Csaba, aki éveken át volt ellenzéki politikus a szocialisták színeiben, mígnem a NER-közeli cégnél kötött ki,

alig lépi át az iroda küszöbét, mire Baranyi a következőt olvassa a fejükre:

Mielőtt beljebb jönnének (…) Ha jól értem, akkor önök egy olyan cégtől jönnek, hogy ferencvárosi fejlesztésekről tárgyaljanak, ahol szombaton levelet küldtek a dolgozóknak, hogy vagy a Fideszre szavaznak, vagy hagyják el az önök közösségét. Na most, én egy ilyen céggel, főleg polgármesteri szinten semmilyen formában nem vagyok hajlandó tárgyalni.

A Bayer Construct láthatóan meglepett küldöttsége tudomásul vette a polgármester szavait, aki egyben azt kérte, bármilyen fejlesztéssel kapcsolatos kéréssel, kérelemmel az ügyfélszolgálathoz forduljanak. Balázs Attila ezt követően még megpróbálta árnyalni a helyzetüket.

Amúgy nem ezt írtuk a levélben (…), és az egész levél, a koncert miatt volt, ilyen hirtelen felindulásból, tehát ezt le is írtam. Mi ezért elnézést is kértünk.

Balázs Attila itt a választás előtti Rendszerbontó Nagykoncertre gondolt, ahol Eckü a színpadon jelentette ki, hogy Gulyás Gergely fejre rakná a heréjét.