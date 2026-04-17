Kövér László: A Fidesznek össze kell szednie magát

A korábbi ellenzék, most kormányra kerülő Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot – mondta Kövér László a HírTV-nek. A leköszönő házelnök szerint ezzel szemben „nagyon erősnek kell lenniük”.

Szétverési kísérletek

Nemcsak a parlamenti frakciónk, amely nem lesz képes megakadályozni semmilyen törvényalkotást természetesen, hanem a politikai közösségünknek is össze kell szednie magát

– fogalmazott. Hozzátette: „Mindenek előtt össze kell tartania magát minden szétbontási, szétverési kísérlettel szemben, amire szintén számítani érdemes”.

Kövér április elején még „kis zsebnyilasnak” nevezte Magyar Pétert, a házelnök ekkor úgy vélekedett, hogy „puccs lenne a kormány leváltása”. A leköszönő házelnök egyébként arról is szólt, hogy szerinte a közvélemény-kutatásoknak „még a Tisza-szimpatizánsok többsége sem hisz”, a Mediánt vezető Hann Endréről pedig úgy vélekedett, hogy „a Heti hetesben lenne az igazi helye”.