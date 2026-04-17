Életjelt adott magáról a DK, azt követően, hogy a nagy fogadkozások ellenére a párt csak alig valamivel több mint egy százalékot ért el a vasárnapi szavazáson, így nem jutott be az Országgyűlésbe. Ennek következtében még akkor este lemondott a párt teljes elnöksége, köztük Dobrev Klára pártelnök is.

A párt közleménye szerint a következő mérföldkő június elején jön majd el a DK életében, amikor az alapszabálynak megfelelően tisztújítást tartanak, ezt követően pedig parlamenten kívüli pártként folytatják a munkát.

„A DK természetesen tovább működik. A DK elnökét a párt megalakulása óta mindig a teljes párttagság választja, online elnökválasztó pártszavazáson. Ezúttal is így lesz. Az ötnapos elnökválasztó pártszavazás időpontja: június 3–7. A párt alelnökeit és elnökségi tagjait most is a párt Kongresszusa választja. A DK tisztújító Kongresszusát június 13-án tartja” – adták meg egyúttal a teljes menetrendet.

A közleményben egyértelműsítették azt is, hogy a tisztújításig a lemondott elnökség ügyvezetőként hivatalban marad.

Dobrev Klára még a választás előtt adott listavezetői interjút a 24.hu-nak, amelyben azt mondta, hogy a DK-t minden kutatásuk stabil parlamenti pártnak méri, ő pedig a maga részéről 10 százalékos listás eredménnyel lenne elégedett – ehhez képest a párt listája 98,93 százalékos fldolgozottságnál 1,13 százalékon áll. Dobrev Klárát kérdeztük arról, hogy a parlamentből való kiesés esetén lemondana-e az elnöki posztról, akkor viszont azt mondta, nem készül B-tervvel.