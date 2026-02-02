Orbán Viktor: Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást

Orbán Viktor szerint jó hónapjuk lesz most a magyaroknak. „Február az a hónap, amikor érdemes várni a postást és a banki értesítéseket” – írta a kormányfő, majd sorolta azokat az intézkedéseket, amelyek reményei szerint segíthetnek abban, hogy kormányon maradhassanak a választások után is.

Ezek szerint:

Érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér.

A nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét.

A kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket.

Jön a megduplázott családi adókedvezmény.

Ezektől mindenesetre sokat vár a kormány, mert az elemzők szerint is rosszul áll a Fidesz alig két hónappal a választások előtt.