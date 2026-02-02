444: A Fidesz jós polipja 108 képviselőhelyre tippel maguknak

Január első hetében – a biztos pártválasztók körében – statisztikai hibahatárt meghaladó hátrányban volt a Fidesz az ellenzék vezető pártjával szemben, ezt mutatták a kormánypárt belső felhasználásra készült mérései a 444.hu-nak név nélkül nyilatkozó kormányzati informátorok.

A lap cikke szerint a kormányzaton belül ezzel együtt az az általános vélekedés, hogy intenzív mozgósítás mellett a kampány nyerhető, ugyanis a tendencia nekik kedvez, és állításuk szerint november óta az olló a Fidesz javára csökken.

A 444.hu által szerzett információk alapján nyugalom honol a Fidesz kampánycsapatában, amely próbálja megnyerni egyik napot a másik után. Ennek érdekében november óta folyamatosan monitorozzák a választókerületi jelöltek oldalainak interakcióit. A 106 egyéni képviselő mindegyike napról napra köteles elszámolni közösségi médiás aktivitásával.

A párt elnöksége, kiegészülve Orbán Balázs kampányfőnökkel és Lázár János építési miniszterrel, november elejétől heteken át interjúztatta a jelölteket, mire összeállt a végleges lista. Erről állítólag lehúzták azokat, akik nem tudják kezelni a közösségi médiát, vagy nem mutattak ott kellő aktivitást.

A kampánycsapattól az követel kreativitást, hogy alkalmazkodjon a napi aktualitásokhoz, legyen az hóhelyzet vagy Lázár János aktuális túlkapása, amit épp kétségbeesetten próbál befoltozni a miniszterelnöki stáb. A lapnak két kormányzati forrás arról beszélt, a kampányt ebben a mederben viszi végig a Fidesz, és így is győzni fognak.

A miniszterelnök jobbkezének számító Orbán Balázsról azt mondták az informátorok, hogy senki nem fúrja őt, és irigyei sincsenek, mivel

ha nyerünk, az közös siker lesz; ha bukunk, az leginkább Balázs felelőssége.

A Fidesz legoptimistább becslései szerint is 105-106 képviselőhelyet szerezhet a kormánypárt a 199 fős parlamentben. Legnagyobb bizodalmukat a babonás kormánypárti képviselők Seszták Miklós volt fejlesztési miniszterbe helyezik, aki az elmúlt három választás alkalmával pontosan megjósolta, hogy hány képviselői helye lesz a Fidesznek. A Fidesz jós polipja most 108-ra tippel, írják.

A vereség mint lehetséges választási kimenetel nem számít totális tabunak Orbán környezetében a 444 szerint. Egy kormányzati informátor azt mondta, „benne van a pakliban, de másnap akkor is felkel majd a nap”, de állítólag a miniszterelnök is azt mondta néhány hónapja szűk körben, hogy

ha kikapunk, a focivébét akkor is megtartják.

A cikkben kitérnek arra is, hogy a Fidesz káderproblémákkal is küzd: se Menczer Tamás, se Kocsis Máté nem képes fenntartani az érdeklődést, és nincs kit előretolni a hadállásba, hogy megvívja a kommunikációs párbajokat, de nem is tolonganak a jelentkezők. Lázár János fellépéseiből éppen ezért profitál a kormány, és Orbánnak vállalnia kell az ebben rejlő kockázatokat is.