Kapitány István jó csapatot ígér

„Cselekedni és tanulni” – ez Kapitány István filozófiája. A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a frissen megjelent HVG-nek azt mondja: azért szállt be a politikába, mert imádja Magyarországot. A Shell globális alelnökeként szerzett tapasztalatait a politikában is megtanulja alkalmazni.

Megtanultam adaptálni a tudásomat, talán ebben vagyok a legjobb.

Önmagáról azt mondja:

mindenkivel megtalálja a hangot,

megtanulta, hogy a verseny jó,

nem utálja versenytársait, együtt dolgozik velük.

A szakértő szerint nem a sok munka bántja az emberek, hanem a toxikus környezet.

Jó csapatot ígér

Néhány erős mondat Kapitány Istvántól.

Az emberek megtalálják egymással a hangot, ha nem fordítják őket egymás ellen.

Egy vezetőnek mindig jó, ha nemcsak a főnöke állítja kihívás elé, hanem fékek és ellensúlyok rendszere veszi körül.

Minden vezetőnek az is feladata, hogy kinevelje az utódait.

Ő a politikában is ezt teszi majd. Azt ígéri: jó csapatot épít. Hisz az ország sikerességében. Az oktatásra, a digitalizációra, a kutatás-fejlesztésre összpontosítana, hogy olyan vállalatokat is be lehessen vonzani, ahol jelentős a hazai hozzáadott érték. Ebben tud segíteni, ha bizalmat kap a Tisza Párt. Nem a hatalom, nem a pénz vonzza, hanem a tenni akarás, a bizalomról pedig úgy véli, az fontos, mert gyalog, kullogva érkezik, de lóháton távozik. A teljes interjú itt olvasható.

Portréjához adalék, hogy közösségi oldalán azt írta: bármerre járt a világban, mindig megőrizte magyarságát, soha nem feledkezett meg arról, honnan indult.