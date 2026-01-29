Kapitány István jó csapatot ígér

„Cselekedni és tanulni” – ez Kapitány István filozófiája. A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a frissen megjelent HVG-nek azt mondja: azért szállt be a politikába, mert imádja Magyarországot. A Shell globális alelnökeként szerzett tapasztalatait a politikában is megtanulja alkalmazni.
Megtanultam adaptálni a tudásomat, talán ebben vagyok a legjobb.
Önmagáról azt mondja:
- mindenkivel megtalálja a hangot,
- megtanulta, hogy a verseny jó,
- nem utálja versenytársait, együtt dolgozik velük.
A szakértő szerint nem a sok munka bántja az emberek, hanem a toxikus környezet.
Jó csapatot ígér
Néhány erős mondat Kapitány Istvántól.
- Az emberek megtalálják egymással a hangot, ha nem fordítják őket egymás ellen.
- Egy vezetőnek mindig jó, ha nemcsak a főnöke állítja kihívás elé, hanem fékek és ellensúlyok rendszere veszi körül.
- Minden vezetőnek az is feladata, hogy kinevelje az utódait.
Ő a politikában is ezt teszi majd. Azt ígéri: jó csapatot épít. Hisz az ország sikerességében. Az oktatásra, a digitalizációra, a kutatás-fejlesztésre összpontosítana, hogy olyan vállalatokat is be lehessen vonzani, ahol jelentős a hazai hozzáadott érték. Ebben tud segíteni, ha bizalmat kap a Tisza Párt. Nem a hatalom, nem a pénz vonzza, hanem a tenni akarás, a bizalomról pedig úgy véli, az fontos, mert gyalog, kullogva érkezik, de lóháton távozik. A teljes interjú itt olvasható.
Portréjához adalék, hogy közösségi oldalán azt írta: bármerre járt a világban, mindig megőrizte magyarságát, soha nem feledkezett meg arról, honnan indult.