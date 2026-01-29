„Azt hittem, bomba robbant alattam” – gázrobbanásban megsemmisült egy családi ház Pannonhalmán, negyven pedig megrongálódott

„Az ágyat, amin éppen akkor feküdtünk a beteg férjemmel, hirtelen megemelte a robbanás, majd visszadobta. Nagyon megijedtünk. A férjem kérésére kifutottam a házból, hogy megnézzem, mi történt. Akkor hallottuk a cserepeket is, amint elkezdtek leesni a tetőről” – idézi fel az eseményeket Horváth Zsoltné, aki kettővel a felrobbant családi ház mellett lakik.

Háborús állapotok a Váralja utcában

Az utca mindenfelé törmelékkel és cserepekkel volt beborítva, harminc méteres körzetben. Hatalmas porfelhő terjengett. Kijött a szemben lakó hölgy is, aki a pici gyermekével éppen sziesztázott. Nem sokkal később megérkeztek a mentők, a tűzoltók és a katasztrófavédelem is

– teszi hozzá.

12 fotó

Az övé a közel 40 ingatlan egyike, mely megsérült a tragédiában. Huszonöt éve élnek itt, tavaly újították fel a tetőt, amin érkezésünkkor hárman is dolgoztak Pardavi Tamás pannonhalmi tetőfedő vezetésével: épp a sérült cserepeket cserélték, önkéntes munkában.

A férjem nehezebben viseli, mint én. Nyalogatja a sebeit, meg sírdogál. Mondtam neki: nem kell sírdogálni, majd jönnek a szakemberek, és előbb-utóbb lesz pénzünk. Egy ekkora beruházásra, ami a javításokhoz kellene, nem vagyunk felkészülve. Nem jön ez jól így január végén

– mondja.

A biztosító még nem állapította meg a pontos kárösszeget, ami a nő feltevése szerint nagyjából hatmillió forint körüli lehet. Vagy kellene, hogy legyen.