Trükkösen játssza ki a Fidesz a Facebook tiltását

A Fidesz parlamenti frakciója úgy reklámozza az Európai Unióban október óta betiltott politikai tartalmait a Facebookon, hogy azokat az Országgyűlés Hivatala nevében adja fel – közölte az RTL Híradó.

Molnár Csaba, a Political Capital kutatója azt mondta: az október 6-i tiltás óta a Fidesz-frakció összesen 276 hirdetést futtatott Facebook-oldalán, ezek felét egy ponton a Meta politikai hirdetésként azonosította, leállította. A cég adatbázisa szerint egyes hirdetésekért az Országgyűlés Hivatala fizetett. A híradó kérdésére a T. Ház működtetéséért felelős szervezet úgy reagált: nincs köze a kormánypárti hirdetésekhez, azok „feladását a frakció maga intézi.”

Az ÁSZ is reagált

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a finanszírozással a hivatal jogsértést követne el, bár az sem jogszerű, ha a Fidesz valótlant állít a Metának, és valójában nem az Országgyűlés Hivatala a finanszírozó. Szerinte felvetődhet a tiltott párttámogatás gyanúja, amit érdemes lenne az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) is vizsgálnia. Az ÁSZ annyit közölt, hogy a kapott információkat felhasználja, azok alapján dönt egy esetleges ellenőrzés szükségességéről.

A Fidesz parlamenti frakciója nem válaszolt az RTL megkeresésére. Az Országgyűlés Hivatalát egyébként hivatalosan a fideszes Kövér László házelnök irányítja, ő nevezi ki a főigazgatót. A törvény csak azt teszi lehetővé, hogy a képviselők tevékenységét az Országgyűlés Hivatala által finanszírozott személyek segítsék.

A fideszes képviselőjelöltek hirdetései

A Poltical Capital a Meta hirdetéstárában elérhető adatok alapján egyébként azt írta, hogy a 106-ból 14 fideszes jelölt sikeresen futtatott politikai hirdetéseket még januárban is.

A legnagyobb hirdetők:

Kelei Zita (Somogy 2.): 39 hirdetés

Németh Balázs (Budapest 13.): 37 hirdetés

Papp Zsolt (Hajdú-Bihar 6.): 24 hirdetés

Vántsa Botond (Pest 10.): 22 hirdetés

A 181 hirdetés közül a Meta csak 19-et sorolt politikai kategóriába, azokat elindulásuk után egy ponton le is állította. 162 átment a szűrőn, több közülük még aktív.