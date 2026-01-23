Önkéntes tartalékosnak tilos politizálni szolgálatban

Módosult az önkéntes tartalékosok jogállása. A Magyar Közlönyben megjelent új szabályozással Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter átírta az alapvető jogok korlátozását is szabályozó korábbi rendeletét, amelyet a

honvédek szolgálati viszonyát szabályozó jogszabályok közötti koherencia megteremtése érdekében és az életviszonyok

folyamatos változásából, illetve a jogalkalmazás elősegítéséből fakadó módosítási igények alapján

vizsgáltak felült. Az új rendelkezés szerint a Magyar Honvédség önkéntes tartalékosánál a tagsági viszony létesítése, fenntartása nem tiltható meg. Ugyanakkor

tényleges szolgálatteljesítése esetén a politikai célt szolgáló szervezetben fennálló tagsági viszonyából eredő jogait nem gyakorolhatja, illetve politikai tevékenységet nem folytathat.

Politikusok esetében az önkéntes tartalékos szolgálati viszony nem szünetel

az országgyűlési képviselői, az európai parlamenti képviselői, a főpolgármesteri, a polgármesteri, a helyi önkormányzati képviselői és a nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson jelöltként történt nyilvántartásba vételtől a választás befejezéséig vagy a jelöltségtől való visszalépéséig, megválasztása esetén a mandátuma igazolásáig.

A jövőben a hivatásos, szerződéses szolgálati viszony egészségi, pszichikai okból történő megszűnése után nem létesíthető önkéntes tartalékos

szolgálati viszony, amit azonnali hatállyal megszüntetnek akkor is, ha a tartalékos – neki felróható okból – kétszer egymás után nem tesz eleget bevonulási kötelezettségének. Szalay-Bobrovniczky Kristóf rendelete hatályba lépett.